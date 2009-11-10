Турецкий суд частично застопорил тендер на строительство АЭС

Госсовет - высший административный суд Турции принял решение о частичном приостановлении исполнения правительственного распоряжения, касающегося проведения тендера на строительство первой в стране АЭС, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на вердикт суда.

В тендере на строительство АЭС у населенного пункта Аккую на побережье Средиземного моря участвует консорциум российских ЗАО "Атомстройэкспорт", ОАО "Интер РАО ЕЭС"и турецкой компании Park Teknik.

Тендер был объявлен в конце марта 2008 года. Первоначально заявки подавали 13 компаний, однако все этапы конкурса прошел только российско-турецкий консорциум. В начале мая этого года тендерная комиссия, завершив рассмотрение предложения консорциума, передала письменное решение по нему министерству энергетики Турции, а оно, как того требуют условия торгов, направила его на утверждение правительству. "Атомстройэкспорт" предлагает построить в Турции четыре энергоблока проекта "АЭС-2006"общей мощностью 4,8 тысячи мегаватт.

Консорциум полностью берет на себя финансирование сооружения станции, и после завершения строительства получит ее в собственность. Власти Турции, в свою очередь, гарантируют инвестору покупку электроэнергии этой АЭС по фиксированной цене. Первоначально "Атомстройэкспорт" предлагал установить тариф на уровне 0,21 доллара за 1 киловатт/час, но затем скорректировал заявку до 0,1533 доллара за 1 киловатт/час.

Решение по тендеру турецкого кабинета министров ожидается до конца ноября, сообщил на прошлой неделе журналистам министр энергетики страны Танер Йылдыз. "Совет палат по административным делам Госсовета принял решение о приостановлении исполнения статей номер 5, 7 и 10 распоряжения о проведении тендера, касающихся выделения места под строительство АЭС и принципов формирования цены за продажу производимой на ней электроэнергии", цитирует телекомпания CNN-Turk главу Союза палат турецких инженеров и архитекторов Мехмета Соганджи. Телеканал напоминает, что именно он в свое время обратился в Госсовет с иском об отмене тендера. "Госсовет вынесенным решением сделал тендер на строительство АЭС недействительным", - отметил глава Союза. "Мы предупреждали политическую администрацию, и делаем это еще раз: нет необходимости ввергать нашу страну в авантюру, связанную с производством электроэнергии на атомных электростанциях", - заявил Соганджи. Министр энергетики Турции, комментируя решение суда, сообщил журналистам в Анкаре, что его не следует воспринимать в качестве отмены тендера. "Говорить об этом преждевременно. Мы проводим юридическую оценку возникшей ситуации и уважаем решение суда", - сказал Танер Йылдыз. Он добавил, что турецкие власти "решительно настроены"в вопросе строительства АЭС, чего они добиваются около 40 лет. Согласно местному законодательству, судебный вердикт, вынесенный Госсоветом, может быть опротестован.