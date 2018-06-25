Эпидемия гриппа спадает – переходим к газовой истерии…

На смену "свиной" истерии, ведь зафиксирован спад заболеваемости, политики, которые находят все новые и новые «веские» причины обострить внимание электората, выводят на сцену во все времена аншлагового актера – газовый конфликт. Причем страсти разгораются стремительно. Начиная с проблематичности проплаты Газпрому октябрьского газа, во всю силу раскручивается невозможность расчета за голубое топливо в дальнейшем. И об этом наша власть кричит во всеуслышание, чтобы до рядового украинца дошло – на пороге холода, а греться нечем будет, и опять же вирусы… В эпицентре ситуации – пересмотр газовых договоренностей, дескать их несостоятельность приведет к коллапсу нефтегазовой отрасли и Украины в целом…

Рассчитаться с Газпромом за использованный газ в октябре помогли правительству специальные права заимствования - квота Украины как участника Международного валютного фонда. Объем Фонда вырос до 750 млрд долл. благодаря G20, соответственно, наши SDR достигли порядка 2 млрд. долл. Используя часть этой суммы 6 ноября Украина оплатила России 470 млн. долл. Правда, как уверяют эксперты, вследствие этой операции снизятся валютные резервы, так как украинские SDR обменяли на доллары, находившиеся в валютном резерве НБУ. То есть, деньги улетучиваются, а долги растут. И на сколько же нас хватит?..

Пересмотреть нельзя оставить...

Именно в пересмотре газовых контрактов находит панацею украинский Президент, о чем он неоднократно заявлял и о чем говорит его окружение. Так, представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский прогнозирует очередные обострения с газовыми проплатами за ноябрь, учитывая то, что собственных средств у НАК «Нафтогаз Украины» хватает лишь на треть ежемесячного платежа.

Он убежден, что причиной проблем с экономическими расчетами в газовой сфере являются заключенные 19 января 2009 г. в Москве контракты. По его словам, они невыгодны Украине, поскольку их невозможно выполнить, и они приводят к постоянным проблемам с оплатой и к конфликтам с российскими партнерами.

Б.Соколовский также подчеркнул, что размеры штрафов, предусмотренные в контрактах между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» за недобор украинской стороной природного газа, самые высокие в Европе. «В то же время за уменьшение объемов транзита российской стороной практически не предусмотрены никакие санкции», - заметил Б.Соколовский.

Между тем, что касается штрафов, которым нас все время пугают, то в результате договоренностей премьер-министров Украины и РФ Юлии Тимошенко и Владимира Путина «Газпром» освободил «Нафтогаз» от штрафа за недобор газа, хотя мог «вклеить» 5,9 миллиардов долларов. Правда, документально «поблажка» не зафиксирована.

Б.Соколовскому вторит и заместитель председателя секретариата президента Александр Шлапак, правда, идя несколько дальше. По его мнению, Украина не сможет заплатить за поставленный не только в ноябре, но и декабре российский газ. "Нам нечем рассчитаться, если МВФ не протянет нам руку, и не заплатит за нас в ноябре и декабре", - сказал он в эфире 5-го канала.

А.Шлапак подчеркнул, что причиной такой сложности с оплатой являются неправильные газовые соглашения и если сейчас правительство платит из заимствований, то "это тяжело не для Тимошенко, а для следующих поколений"…

Таким образом, позиция окружения Президента, как и его самого, четкая – платить больше без помощи извне не сможет, контракты нужно пересмотреть.

Но есть и другое мнение. Ряд экспертов считает, что пересмотр газовых договоренностей создаст новые риски для Украины. В частности, директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов отмечает, что в этой ситуации необходимо учитывать мнение двух сторон. «Надо бы как-то учитывать и мнение России, а то у нас звучат комментарии украинских политиков, включая политиков высшего уровня, такие, будто этот договор зависит целиком и полностью только от украинской стороны, а Россия должна воспринимать все как данность», - сказал В.Корнилов. По его мнению, Россия готова обсуждать и уточнять условия газового договора, в частности, по транзиту, но движение это должно быть обоюдным. «Когда звучит заявление В.Ющенко о том, что мы платить за недобранный газ не должны, а Россия за недопоставленный через территорию Украины газ платить должна - вы знаете, у меня складывается впечатление, что украинские политики вообще не понимают сути условий данных договоренностей. И, самое главное, не понимают и не могут объяснить, почему Россия должна на это соглашаться. Если Украина собирается пересматривать условия газового договора в свою пользу, то пусть объяснит Москве, что взамен может получить российская сторона. Сейчас такое впечатление складывается, что Россия должна в очередной раз сделать «царский подарок» Украине», - отметил В.Корнилов.

Но директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр Палий считает, что возможность переписать договор имеется. «Хотя бы, исходя из того, что Россия переписывала договоры с Украиной, когда хотела - благодаря давлению», - сказал А.Палий. Эксперт предполагает, что аналогичный рычаг управления может использовать и Украина. «Для Украины такое давление использовать довольно сложно и проблематично, но, тем не менее, это возможно. Кроме того, у Украины есть несколько других рычагов воздействия на Россию и, возможно, нам придется в этой сложной ситуации интернационализировать эту проблему: попытаться использовать ЕС и США для определенного давления на Россию и по другим темам, и по данной теме», - отметил А.Палий.

А директор Института Горшенина Кость Бондаренко отметил несвоевременность инициативы Президента о пересмотре газовых договоренностей. «Позиция В.Ющенко проистекает, скорее всего, из большевистской формулы: «чем хуже – тем лучше», которую Виктор Андреевич унаследовал, наверно, еще в коммунистические времена. Поскольку делать заявления о пересмотре газовых договоренностей накануне холодной зимы, как только Украина вошла в отопительный сезон – это создавать новые риски для Украины. Если Виктор Ющенко считает, что договоренности по газу были несправедливыми, почему он не поднимал этот вопрос весной, летом этого года, когда Украина потребляла значительно меньше газа, почему договоренности не были пересмотрены по горячим следам?», - сказал К.Бондаренко. По мнению политолога, такая позиция Президента говорит о его желании дестабилизировать ситуацию накануне президентских выборов, а также иметь дополнительный политический пиар.

Скажи, кто твой правитель, и я скажу, кто ты...

Наша северная соседка тоже не дремлет. Видно, и ей конфликт «интересен». Путин призвал Евросоюз помочь Украине при оплате российского газа, намекая, что поставки в ЕС могут быть сорваны. Напомнив, что Россия оплатила 2,5 млрд. долл. за транзит, премьер РФ отметил: «Пусть европейские партнеры хотя бы 1 миллиард поднимут. Чего они прижимаются, есть ведь? Пусть раскошелятся».

Но ЕС призыва «не понял», да и почему он должен выкладывать за нас кругленькие суммы, которые и так не понятно куда идут.

Как отмечается в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), украинское правительство практически исчерпало возможности предоставления помощи НАК «Нафтогаз Украины» в оплате поставок российского газа, и в будущем они смогут покрываться лишь за счет внешних заимствований или печатания денег Национальным банком. Аналитик центра Анна Гурская отметила, что «Нафтогаз» с начала года лишь дважды смог самостоятельно оплатить поставки газа из России, которая является монопольным поставщиком «голубого топлива» в Украину. В остальных случаях компания оплачивала поставки за счет кредитов государственных банков и денег НБУ.

«Бюджет не только имеет проблемы с финансированием своих расходов, но уже практически использовал все законные возможности поддержки «Нафтогаза», – отметила эксперт.

А.Гурская напомнила, что в августе т.г. «Нафтогаз» выпустил облигации на сумму 18,3 млрд. грн., а в сентябре налоговая администрация возместила компании всю сумму НДС с начала года, а также авансом до 2010 года.

Аналитик не исключает возможность получения средств на оплату газа через выпуск «Нафтогазом» облигаций, которые могли бы выкупить коммерческие банки, в том числе и российские. «Есть сигналы, что российские «Альфа-Банк» и «Внешторгбанк» заинтересованы в их покупке», – сказала А.Гурская, отметив, что рентабельность этих облигаций может быть на уровне ценных бумаг Министерства финансов Украины – 25-30% годовых.

А с этой последней реплики, как говорится, поподробней… То есть, нам могут предложить рассчитаться активами, «помочь», скупая за бесценок?..

Украина из последних сил выкручивается все последнее время, оплачивая газ, который нам изначально не по карману. И думаю, так будет и дальше. Без тепла нас не оставят. Помогут ли из-за рубежа? А куда они денутся… Что касается поведения власти, то нас с вами никто никогда не спросит, какие контракты нужно составлять, что в них нужно изменять, как рассчитывать бюджет, сколько печатать денег, чем отдавать долги… Главное в этой истории другое – сколько можно трясти народ, каждый раз раскручивая новые темы для истерии, разжигая тем самым не только скандал внутри страны, но и подливая масло в огонь в и так пошатнувшиеся, если не сказать хуже, отношения соседних государств. Играя на предпочтениях электората, власть решает междоусобицы. И скорей бы кресла поделили, а то получится как с МВФ – пока не дождется консенсуса наших «випов», денег не будет. Но им и так хватает, а что будет с нами…

Оксана Павловская (УНИАН)