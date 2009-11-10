Участок магистрального газопровода на юге Молдавии востановлен досрочно

Поврежденный взрывом участок магистрального газопровода на юге Молдавии, по которому российский газ поступает на Балканы, восстановлен и во вторник введен в эксплуатацию, сообщил РИА Новости глава СП "Молдова-Газ" Александр Гусев. "Мы планировали завершить ремонтные работы в среду, 11 ноября, но, благодаря круглосуточной работе ремонтников, пустили газ по отремонтированной трубе сегодня, во вторник, в 14.40 (мск)", - сказал Гусев.

В воскресенье, 8 ноября, в 5.30 мск на юге Молдавии в Кэушанском районе близ села Саицы, произошел взрыв на одной из трех веток магистрального газопровода, через который российский газ поступает на Балканы. Гусев заметил, что подача газа в сторону Балкан по магистральному газопроводу не прекращалась, после взрыва он продолжал туда поступать по двум другим ниткам газопровода. Глава "Молдова-Газ" сообщил, что началось подключение более 20 тысяч молдавских потребителей в районах Кэушаны и Штефан-Водэ. "Сегодня к вечеру газ поступит во все социальные учреждения этих районов", - отметил Гусев. Он сообщил, что в течение пяти дней газ поступит и к населению.

Это был уже второй в этом году взрыв на участке российского газопровода Раздельная-Измаил, поставляющем газ на Балканы через территорию Молдавии. Первое ЧП произошло 1 апреля на территории Приднестровья. Тогда его причиной была названа изношенность трубы. Сейчас выяснением причин аварии занимается специальная комиссия.