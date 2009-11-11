Мировые цены на нефть превысили 80 долл.

Цена на нефть на торгах в Нью-Йорке выросла выше 80 долларов за баррель на фоне роста акций американских компаний, подтвердив ожидания, что спрос на топливо со стороны США - крупнейшего в мире потребителя нефти - восстановится в будущем году, сообщает агентство Bloomberg.

На торгах в Нью-Йорке во вторник нефть с поставкой в декабре выросла на 97 центов, или на 1,2%, до отметки 80,40 доллара за баррель. С начала текущего года цена на нефть выросла на 80%.

Цена на нефть выросла после того, как рост акций туроператора Priceline.com Inc. и строительной компании Beazer Homes USA Inc. превзошел ожидания аналитиков. Рост индекса S&P 500 составил 0,2% - до уровня 1095,39 пункта. Доллар отыграл падение по отношению к евро, что сделало вложения в сырье более привлекательными для инвесторов.

"Мы по-прежнему зависим от финансовых рынков, - заявил аналитик Tradition Energy Джен МакГиллан.- Экономические индикаторы сейчас являются главными, поэтому мы продолжим следить за курсом доллара и колебаниями индекса S&P 500".