Экспортная пошлина на нефть в РФ может составить 271–273 долл./т

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря может составить от $271–273 за тонну. Такая цифра определена из расчета по формуле, установленной законом о таможенно-тарифном регулировании.

По данным мониторинга средней цены на нефть за период с 15 октября по 10 ноября включительно, она составила $76,08 за баррель, сообщил сегодня начальник сводно-аналитического отдела Минфина России Александр Сакович. «Если за оставшиеся три дня мониторинга средняя цена будет лежать в пределах $75–78 за баррель, то окончательная цена мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2009 года будет составлять $75,94–76,35 за баррель», - сказал эксперт. Таким образом, исходя из формулы, предельный уровень экспортной пошлины на нефть с 1 декабря 2009 г может составить $271–273 за тонну, на светлые нефтепродукты – $195–196 за тонну, на темные нефтепродукты – $105–106 за тонну.

Окончательно ставки экспортной пошлины на нефть будут определены в конце ноября правительством России, сообщает «Прайм-ТАСС».