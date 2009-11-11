В РФ принят закон об энергоэффективности

Госдума в пятницу приняла в третьем чтении закон об энергоэффективности и энергосбережении, создающий правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения в России, сообщает РИА Новости..

Ряд инициатив по усовершенствованию законопроекта высказал президент РФ на заседании президиума Госсовета 2 июля. Дмитрий Медведев предложил запретить оборот ламп накаливания мощностью более 100 ватт.

В законе предусмотрены государственные меры по стимулированию бизнеса к переходу на энергосберегающие технологии. Речь идет о таких формах господдержки, как налоговые льготы в виде возможности применения повышенных коэффициентов к норме амортизации (максимально энергоэффективного оборудования), инвестиционный налоговый кредит, а также возмещение процентов по кредитам на реализацию проектов в области энергосбережения.

Согласно документу, предполагается с 2011 года прекратить производство и продажу в РФ ламп накаливания мощностью 100 ватт и более, с 2013 года - мощностью 75 ватт и более, а с 2014 - мощностью 25 ватт.

Одновременно правительству предлагается принять правила утилизации использованных энергосберегающих ламп.

Также устанавливается обязанность собственников зданий (строений, сооружений) до 1 января 2011 года завершить оснащение их счетчиками воды, газа, тепловой энергии, электроэнергии, уточнила член комитета по экономполитике и предпринимательству Наталья Ермакова ("Единая Россия").

По ее словам, с 1 января 2012 года собственники жилых домов (помещений в многоквартирных домах) обязаны обеспечить оснащение домов такими приборами, а многоквартирные дома - коллективными приборами учета воды, тепловой и электроэнергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Кроме того, производимые на территории России, импортируемые в РФ товары, в том числе бытовые энергопотребляющие устройства - с 1 января 2011 года; компьютеры, другие компьютерные электронные устройства и оргтехника - с 1 января 2012 года должны содержать информацию о классе их энергоэффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на этикетках, пояснила Ермакова.

Закон нужен давно

Необходимость формирования правовой базы в сфере энергоэффективности назрела давно, поскольку действующее законодательство носит в большей части декларативный, общий характер, не отвечает потребностям сегодняшнего дня, сказала член консультативной рабочей группы комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, депутат "Справедливой России" Кира Лукьянова.

По ее словам, необходимо создать условия для сохранения невозобновляемых природных ресурсов России, а также принять эффективные меры охраны окружающей среды.

Особенно важно, что закон предусматривает предоставление бюджетных субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим разработку и внедрение энергосберегающих технологий, устройств и проектов помещений с высоким уровнем коэффициента энергоэффективности и использование альтернативных источников топлива, сказала депутат.

Приоритетно механизм субсидирования будет применяться в отношении проектов экономии природного газа, электроэнергии и тепла, уточнила Лукьянова.