Украина и РФ проведут консультации по новому газовому соглашению

Украина и РФ в первом полугодии 2010 года проведут консультации по подготовке нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго РФ по итогам заседания подкомиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

На встрече председательствовали с российской стороны – министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО, с украинской – министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

В частности, в ходе встречи, стороны приняли решение в течение первого полугодия 2010 года провести консультации по подготовке согласованного проекта нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли, с учетом проведенной сторонами работы по инвентаризации действующих межправительственных соглашений, а также с учетом договоренностей, достигнутых сторонами во время проведенных консультаций и переговоров по вопросами взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.

Кроме того, были рассмотрены вопросы совершенствования договорной базы по обеспечению параллельной работы ЕЭС России и ОЭС Украины. Принято решение о необходимости продолжения работы по ее усовершенствованию. При этом участники встречи отметили, что совершенствование договорной базы об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем Российской Федерации и Украины должно осуществляться с учетом параллельной работы ЕЭС России и ОЭС Украины с энергосистемой Республики Беларусь.

Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в области электроэнергетики.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы, касающиеся транзита российской нефти по территории Украины и ее поставок в Украину.

По итогам заседания принято решение о проведении консультаций по выработке условий сотрудничества в целях обеспечения стабильных поставок российской нефти и их увеличения на нефтеперерабатывающие заводы Украины, а также ее транзита по территории Украины.