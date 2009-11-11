Лукашенко: Беларусь может присоединиться к "Одесса-Броды"

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает участия республики в реализации проекта "Одесса-Броды", который может стать альтернативой поставкам российской нефти в республику, но подчеркивает необходимость его экономической целесообразности, пишет Дело.

"На сегодняшний день, пока экспортная цена азербайджанской нефти высоковата, не складывается экономика на другом конце этой трубы - на НПЗ. Но это пока. Поэтому когда мы договоримся, это будет экономически выгодно, то мы немедленно начнем реализовывать этот проект", - заявил Лукашенко в интервью агентству "Trend News" (Азербайджан) в преддверии официального визита в Минск президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он отметил, что заинтересованность в этом проекте есть у Азербайджана, других прикаспийских государств, Украины и Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что реализация этого проекта возможна в техническом плане.

"Абсолютно без проблем мы можем поставить в Мозырь (на Мозырский НПЗ) вашу очень качественную нефть для переработки на наших нефтеперерабатывающих предприятиях", - сказал он.

Между тем глава белорусского государства признал, что реализация проекта "Одесса-Броды" станет "вторжением в уже оформившийся рынок".

"Поэтому этот процесс непростой", - добавил Лукашенко.

Нефтепровод "Одесса-Броды", строительство которого закончено в 2001 году, изначально планировался для прокачки каспийской нефти в Европу.

Украина в течение двух лет с момента сооружения нефтепровода безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений от компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

В середине октября 2007 года Азербайджан, Грузия, Украина, Польша и Литва подписали соглашение об учреждении совместного предприятия для проектирования и прокладки нефтепровода Баку-Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск. Проект продления нефтепровода Одесса-Броды в направлении Плоцка и Гданьска (Польша) планируется реализовать в 2011 году.

По оценке компании "Новая Сарматия", которая ответственна за инвестиции в продолжение нефтепровода и учреждена 5-ю концернами из Польши, Грузии, Украины, Азербайджана и Литвы, до 40 млн тонн нефти в год может транспортировать из Каспия нефтепровод Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск.