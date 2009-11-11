Беларусь сможет получать азербайджанскую нефть через Украину

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Беларусь сможет получать азербайджанскую нефть через территорию Украины.

Об этом он сказал в интервью азербайджанскому агентству «Trend News» накануне официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА в Минск 12 ноября.

«Мы просчитывали маршруты поставок нефти через Украину, долго обсуждали этот вопрос с президентом этой страны, и в последнюю нашу встречу мы об этом говорили. Это маршрут поставок танкерами на украинское побережье Черного моря, а затем железнодорожным путем на наши нефтеперерабатывающие заводы. Еще одно направление - нефтепровод "Одесса-Броды". Мне кажется, этот вариант возможен, и абсолютно без проблем мы можем поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы вашу очень качественную и полезную для переработки нефть», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его мнению, надо иметь в виду, что это будет вторжением в уже оформившийся рынок, где государства уже давно торгуют и сложились определенные связи.

«Поэтому этот процесс непростой. Но надо, конечно, и учесть, что на сегодняшний день пока экспортная цена азербайджанской нефти высоковата и не складывается экономика на другом конце этой трубы - на нефтеперерабатывающем заводе. Но это только пока. Мы просчитали эти варианты, и как только мы договоримся и экономически будет выгодно, то немедленно приступим к реализации этого проекта», - сказал он

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что в этом заинтересованы Азербайджан, другие прикаспийские государства, а также Украина и Беларусь.

«Мы просчитали варианты поставок нам углеводородного сырья, в частности, нефти. Конечно, если бы была заинтересованность соседних государств замещением поставлять нам нефть и газ, было бы неплохо. К сожалению, каждый борется за рынки, никто свои рынки просто так не отдаст, а для нас очень важно диверсифицировать поставки углеводородного сырья», - сказал президент Беларуси.

«Россия - это дружественное нам государство, но, тем не менее, диверсификация необходима. Мы не можем зависеть от поставок углеводородного сырья только из одного государства», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.