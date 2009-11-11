Путин снова угрожает Украине

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что Россия сократит поставки газа в Украину в случае несанкционированного отбора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Вернером ФАЙМАНОМ.

«Будут платить нам партнеры за поставки для внутреннего потребления Украины, значит, они будут получать газ для внутреннего потребления, не будут платить - не будут получать, если они не будут получать, то, скорее всего, будет отбор из экспортного трубопровода, а как начнется отбор - будем сокращать подачу», - заявил В.ПУТИН.

«Финансовые возможности платить у них (Украины – УНИАН) есть, это подтверждает МВФ», - добавил он.

По его мнению, проблема в том, что в Украине идет предвыборная президентская борьба, и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находятся в разных предвыборных лагерях.

«Мы все должны, не вмешиваясь во внутренние и политические процессы на Украине, добиваться того, чтобы было обеспечено исполнение международных обязательств, в том числе по транзиту в европейские страны», - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Россия гарантировать, что Европа в январе не останется без газа, В.ПУТИН сказал: «Вопрос о надежности нужно обращать сегодня не к нам».

Как сообщал УНИАН, сегодня на встрече с послами стран «Большой восьмерки», стран Евросоюза и представителями Еврокомиссии в Украине премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о выполнении Украиной международных обязательств по поставке и транспортировке природного газа.

«Чрезвычайными усилиями мы все-таки рассчитываемся за природный газ, в том числе и за октябрь, причем рассчитываемся в установленные сроки в полном объеме. Но удается нам это делать чрезвычайно дорогой ценой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер добавила, что такая возможность своевременной и полной оплаты за газ была получена в том числе и благодаря программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что Украина находится в постоянном контакте и взаимопонимании с российским «Газпромом». «Мы делаем те корректировки, которых требуют время и финансово-экономический кризис. Мы откорректировали объемы поставки газа в Украину, и сегодня у нас есть твердая позиция России, что не будут применены штрафные санкции. Кроме того, на 2010 год мы также достигли договоренностей в тех объемах газа, которые нужны Украине», - добавила премьер-министр.

Она считает, что Украина и Россия смогли выработать правильные аспекты по обеспечению Украины газом и его транспортировке в Европу.

Напомним, 5 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» рассчитался с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года. При этом она отметила, что произвести проплату было достаточно сложно.

3 ноября, выступая в парламенте, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что "Нафтогаз" за потребленный в октябре газ должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.