Украина выполняет обязательства по поставке газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о выполнении Украиной международных обязательств по поставке и транспортировке природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с послами стран «Большой восьмерки», стран Евросоюза и представителями Еврокомиссии в Украине.

«Чрезвычайными усилиями мы все-таки рассчитываемся за природный газ, в том числе и за октябрь, причем рассчитываемся в установленные сроки в полном объеме. Но удается нам это делать чрезвычайно дорогой ценой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер добавила, что такая возможность своевременной и полной оплаты за газ была получена в том числе и благодаря программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что Украина находится в постоянном контакте и взаимопонимании с российским «Газпромом». «Мы делаем те корректировки, которых требуют время и финансово-экономический кризис. Мы откорректировали объемы поставки газа в Украину, и сегодня у нас есть твердая позиция России, что не будут применены штрафные санкции. Кроме того, на 2010 год мы также достигли договоренностей в тех объемах газа, которые нужны Украине», - добавила премьер-министр.

Она считает, что Украина и Россия смогли выработать правильные аспекты по обеспечению Украины газом и его транспортировке в Европу.

«Мы можем гарантировать, что если и дальше будет развиваться так ситуация, то Украина ни при каких обстоятельствах не нарушит своих обязательств ни перед Евросоюзом по транспортировке, как это предусмотрено контрактом, ни перед Россией по оплате за природный газ, потребляемый Украиной», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» рассчитался с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года. При этом она отметила, что произвести проплату было достаточно сложно.

3 ноября, выступая в парламенте, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что "Нафтогаз" за потребленный в октябре газ должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.