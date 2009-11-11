Путин свалил на Украину всю ответственность за газовые проблемы

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что сбои с поставками российского газа в Европу возникают по вине транзитных государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с Федеральным канцлером Австрии Вернером ФАЙМАНОМ.

«Все сбои в поставках связаны с проблемами транзитных стран», - сказал В.ПУТИН.

При этом российский премьер отметил: «Я очень рассчитываю на то, что наш главный транзитер - наши украинские друзья и партнеры - будут полностью выполнять все контрактные обязательства в соответствии с соглашением, подписанным в январе текущего года».

Он напомнил, что Украина и РФ подписали контракт как о поставках газа в Украину, так и о транзите газа в Европу.

«Нужно все котрактные обязательства соблюдать. Если транзитные страны будут соблюдать - с нашей стороны не будет никаких проблем», - заверил он.

В.ПУТИН отметил, что Россия всегда оставалась надежным партнером. «Это сотрудничество началось в 1968 году, и никогда не было никаких сбоев. Сбои возникли с появлением новых стран-транзитеров, а с российской стороны не было и не будет никаких сбоев с поставкой», – сказал премьер РФ.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2009 года Россия на две недели прекратила поставки газа в Европу через территорию Украины, мотивируя это отсутствием соглашения на продажу газа самой Украине.