Повышение цен на сжиженный газ вызвано его дефицитом

Повышение цен на сжиженный газ, который используется в качестве моторного топлива, вызвано дефицитом этого топлива на рынке.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

«Повышение цен на сжиженный газ имеет комплексный характер, однако основная причина удорожания оптовых партий – ощутимый дефицит этого топлива на рынке», – сказал он.

При этом С.КУЮН добавил, что дефицит, в свою очередь, вызван уменьшением выработки на Одесском НПЗ, а также ограниченными предложениями свободной продажи ресурса со стороны других производителей сжиженного газа.

«О дефиците свидетельствует, в частности, то, что в конце октября – первых числах ноября цена реализации небольших объемов на аукционах, выставленных по 6200 грн. за тонну с НДС, достигала в результате торгов более 8000 грн. за тонну», – добавил эксперт.

В то же время, по его словам, находящиеся сегодня в процессе растаможивания импортные объемы газа (приблизительно 5 тыс. тонн, или около 10% месячного автопотребления в Украине) позволяют трейдерам отказываться от закупок дорогого украинского ресурса в пользу более качественного зарубежного газа, стоимость которого на внешнем рынке составляет около 720 долл. за тонну с НДС (DAF, Брест).

«На сегодня импортный паритет (стоимость зарубежного газа на условиях, аналогичных аукциону, – УНИАН) составляет около 6000 грн. за тонну. При наличии импортных объемов эта стоимость должна логично стать ориентиром для продавцов и крупных покупателей», – подчеркнул С.КУЮН.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 6 ноября на коммерческом аукционе №403 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 4,6% по сравнению с предыдущим аукционом №402 от 3 ноября (7686,9 грн. за тонну) – до 8039,6 грн. за тонну.