Костенко: Украина должна оградить ГТС и ПХГ от посягательств России

Народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, кандидат в Президенты Украины от Украинской народной партии (УНП) Юрий КОСТЕНКО призывает Президента, премьер-министра и Верховную Раду немедленно принять решение о реорганизации НАК «Нафтогаз Украины», выведя из ее состава газотранспортную систему (ГТС) и подземные хранилища газа (ПХГ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Украина должна оградить свою газотранспортную систему и подземные хранилища от посягательств России в связи с возможным дефолтом НАК «Нафтогаз Украины», - заявил Ю.КОСТЕНКО.

Он призвал «правительство, парламент и Президента провести срочные реформы газового сектора в соответствии с Европейской энергетической хартией и Брюссельской газовой декларацией».

Ю.КОСТЕНКО напомнил, что «украинское правительство, в соответствием с этими обязательствами, должно обеспечить юридическую и организационную независимость оператора ГТС Украины».

Кроме того, по его словам, «Украина обязалась обеспечить формирование тарифов на доступ к газовой сети с учетом потребностей в ее модернизации».

«После реорганизации НАК «Нафтогаз Украины» и выведения из ее состава ГТС и газохранилищ, которые являются государственными и не подлежат приватизации, должны быть созданы два отдельных юридических лица,», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

По его мнению, «такая процедура полностью отвечает «газовой» Брюссельской декларации, которую подписала Украина, а также дает юридические основания для пересмотра кабальных «январских» газовых соглашений Тимошенко».