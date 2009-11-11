Россия поддерживает идею продления нефтепровода «Дружба» от Братиславы до Вены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Вернером ФАЙМАНОМ.

«Углублению нашего энергетического взаимодействия в полной мере отвечает и идея продления нефтепровода «Дружба». Мы сегодня также об этом подробно говорили. Имею в виду отрезок от Братиславы до НПЗ в Швехате под Веной. Этот проект намерены совместно реализовать наши австрийские и словацкие партнеры. Это потребует, конечно, определенных усилий и с нашей стороны, здесь требуются дополнительные проработки. Мы готовы к этой совместной работе», – сказал В.ПУТИН.

Справка УНИАН. Трубопровод «Дружба» – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е годы предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для транспортировки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР, расположенные в Восточной Европе.

Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии).

В систему входит 8900 км трубопроводов. По нефтепроводу в страны дальнего зарубежья ежегодно экспортируется 66,5 млн. тонн нефти, в том числе по северной ветке – 49,8 млн. тонн.