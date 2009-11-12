Турманов: Шахты нужно приватизировать
Но после принятия закона
Угольные шахты Украины нужно приватизировать, но только после принятия закона «Об особенностях приватизации угольной отрасли».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ.
«Позиция нашего профсоюза была и остается неизменной – мы готовы давать согласие и идти в ногу с тем, что касается приватизации. При условии вынесения на рассмотрение закона «Об особенностях приватизации угольной отрасли», - сказал лидер ПРУП. При этом он добавил, что «этот закон уже практически готов, прошел все слушания, закон очень важен и нужен угольной отрасли. Он прошел тщательную научную обработку, все согласились, что этот закон нужно принять и по этому закону приватизировать угольную отрасль».
В.ТУРМАНОВ отметил, что авторами данного проекта закона выступили представители Министерства угольной промышленности, отраслевого профсоюза и угольных научных учреждений. По его словам, закон охватывает и учитывает все нюансы приватизации угольных шахт в Украине. Глава ПРУП, в частности, отметил, что в этом законе учтено, что приватизация должна быть комплексной, и нельзя разрывать угольные предприятия на отдельные объекты. Он раскритиковал подход Кабинета министров к этому вопросу, когда правительство весной этого года предложило свой список шахт к приватизации, не согласовав его с профсоюзом.
«Мы категорически против, когда подпольно Кабмином принимается постановление о приватизации угольных предприятий – и все наши государственные предприятия, где где-то 6 шахт, где-то 8 шахт, где-то 4 шахты, а их распотрошили отдельно и предложили на рынке покупать любую шахту, - объяснил В.ТУРМАНОВ. - Нельзя так приватизацию проводить - могут сегодня купить лучшие шахты в угольной промышленности, а что делать с остальными шахтами?». Как пример он привел приватизацию шахт предприятия «Краснодонуголь», которое «было приватизировано в целостном комплексе». По мнению лидера ПРУП, продавая комплекс шахт одного угольного предприятия, можно учесть в цене непривлекательность некоторых угольных объектов. «Так, в «Луганскугле» сегодня 8 шахт, в «Шахтерскантраците» - 4 шахты - все покупайте, все берите – цена может будет меньше, там в законе все выписано», - сказал В.ТУРМАНОВ.
Кроме того, он отметил, что для развития отрасли, для ее приватизации необходимо решить вопрос о реструктуризации долгов: «У нас еще есть очень большие долги перед Пенсионным фондом и нормальный собственник, частник не купит сегодня шахту с долгами государства. Надо их списать, мы их никогда не погасим». По словам профлидера, в предлагаемом законе все предусмотрено.
Также В.ТУРМАНОВ подчеркнул, что «если угольное предприятие приватизируется, то как минимум 20 лет оно не должно менять профиль», и это тоже предусмотрено предлагаемым проектом закона. Он пояснил: «Перепрофилирование - это все то, что сегодня есть на этой шахте, быстренько изымают, отрабатывают, а потом бросают государству. И получается, что угольное предприятие прекратило существование».
Глава ПРУП сказал, что считает очень важным для страны принятие данного закона, который откроет дорогу к «открытой и честной приватизации в угольной отрасли». Но при этом он выразил сомнение, что в нынешней политической и экономической ситуации он будет принят. «Я могу инициировать этот закон, но знаю, что так его можно зарубить, потому что правящая коалиция сегодня его не поддержит», - заключил В.ТУРМАНОВ.