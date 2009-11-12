На шахтах Украины под землей работает почти 60% пенсионеров

На угольных предприятиях Украины в настоящее время 58,6% подземных работников составляют люди пенсионного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 11 ноября на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ.

«У нас сегодня 58,6% шахтеров под землей работают пенсионеры», - сказал он. И добавил, что, если брать технологическую цепочку – шахта, ее поверхностный комплекс и обогатительная фабрика, то там численность работающих пенсионеров доходит до 70%.

«Притока молодежи нет, потому что престиж шахтерского труда упал. Престиж шахтера заключался всегда в высокой оплате этого опасного и сложного труда», - отметил В.ТУРМАНОВ.