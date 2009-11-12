Литва намерена объединить свою энергосистему с польской

Литва будет тесно сотрудничать с Польшей в деле реализации соединения энергосистем двух стран, заявила в среду президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ, посетившая Варшаву с однодневным рабочим визитом.

Как передает РИА «Новости», в ходе встречи в Варшаве главы двух стран обсудили актуальные вопросы энергетики: ход строительства линии электропередач между Литвой и Польшей, а также проблемы безопасности энергопоставок в Европу.

«Литва готова к тесному сотрудничеству с Польшей в реализации проекта соединения энергосистем и будет стремиться к тому, чтобы он получил финансирование Европейской комиссии из средств новой финансовой перспективы ЕС на 2013 год», - подчеркнула Д.ГРИБАУСКАЙТЕ.

Президенты Литвы и Польши также договорились, что под их патронатом в следующем году состоятся мероприятия, посвященные 600-летию Грюнвальдской битвы.

Как известно, Грюнвальдская битва состоялась 15 июля 1410 и стала решающим сражением «Великой войны» 1409-1411 годов между Польшей и Великим княжеством Литовским, с одной стороны, и Тевтонским орденом - с другой. Битва закончилась полным разгромом войск Тевтонского ордена.