Кабмин предложил шахтерам отказаться от надбавки к зарплате

Кабинет Министров Украины предлагает шахтерам отказаться от положенной 30-процентной надбавки к зарплате с 1 января 2010 года с учетом сложной экономической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции председатель Профсоюза работников угольной промышленности, народный депутат Виктор ТУРМАНОВ.

Он напомнил, что 2 сентября текущего года Верховной Радой был принят Закон «О престижности шахтерского труда», который затем был подписан Президентом и вступил в силу. Согласно этому закону, с 1 января следующего 2010 года шахтеры должны получать 30%-ю надбавку к заработной плате. «Этим законом было предусмотрено, так и записано, что шахтеры, которые под землей работают, должны получать на 30% больше заработную плату, чем остальные», - сказал В.ТУРМАНОВ. Но, по его словам, ПРУП стало известно, что уже 9 октября нынешнего года на угольные предприятия страны была разослана телеграмма, подписанная заместителем министра угольной промышленности Украины Анатолием КОРЗУНОМ, в которой шахтерам предлагается добровольно отказаться от этой надбавки.

«Подпольно выходит 9 октября телеграмма заместителя министра Анатолия КОРЗУНА, мы ее только через 10 дней нашли, наши коллеги из профсоюза - сказали, что такая телеграмма пришла в коллективы шахт. Телеграмма направлена генеральным директорам шахт подпольно, - рассказал В. ТУРМАНОВ, - … придумали провести в трудовых коллективах собрания, объяснить шахтерам, учитывая экономическую ситуацию, и то, что правительство 2010 год хочет сделать годом технического перевооружения угольных предприятий, хотя в бюджете на это ничего нет, объяснить и предложить отказаться от 30% надбавки».

Лидер профсоюза подчеркнул, что эти намерения министерства и текст телеграммы не согласован с профсоюзами, хотя «вопрос везде в коллективах шахт муссируется, что и председатель профсоюза дал согласие по этому вопросу». Но, как заявил В.ТУРМАНОВ: «Профсоюз категорически против этого. Мы настаиваем, чтобы закон выполнялся, не для того мы его принимали, чтоб его не выполнять».

В то же время он констатировал, что выполняя указания министерства, собрания горняков проводятся, «проводятся «втихаря» от профсоюзов - начальник участка собирает людей, дает наряд и говорит то-то и то-то, обратилось правительство и т. д.».

По словам В.ТУРМАНОВА, «в основном шахтеры на эти предложения говорят: «Нет», а то и на шахтерском лексиконе посылают всех и вся: «Как это мы должны отказываться, если это нам положено по закону».

Глава ПРУП заявил, что не исключает, что будут сфальсифицированы протоколы таких собраний горняков, в которых напишут о согласии шахтеров отказаться от надбавки к зарплате. «Я не исключаю такой возможности, что премьер-министр заявит: «У меня протоколы ото всех шахтерских коллективов, вот они прислали». И такое может быть, фальсификация так называемая», - сказал В.ТУРМАНОВ и добавил, что «поэтому мы этот вопрос рассмотрели на президиуме и в очередной раз предупредили министерство».

Он отметил, что профсоюз обязал Министерство угольной промышленности, всех собственников частных, арендных угольных предприятий, чтобы Закон «О престижности шахтерского труда» выполнялся, и с 1 января шахтеры должны дополнительно получать 30% надбавку к зарплате.