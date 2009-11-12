Президент Польши: новый газовый договор с РФ несет угрозу

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ выразил обеспокоенность возможным подписанием нового договора с Российской Федерацией о поставках газа в страну из-за возможной угрозы планам диверсификации газовых поставок.

Об этом Л.КАЧИНСКИЙ сказал в интервью телеканала Polsat.

Глава Польского государства сказал, что объемы газовых поставок из РФ вместе с внутренней добычей Польши на 100% обеспечат газовые потребности страны, что ставит под сомнение экономическую целесообразность строительства газопорта на Балтийском море, благодаря которому поляки хотели уменьшить свою зависимость от российских поставок.

„Если сегодня будем строить систему поставок газа в Польшу, в рамках которой газопорт, в сущности, лишний, то давление, чтобы этого не делать, будет очень сильным, особенно в сложной экономической ситуации”, - сказал он.

„Это меня очень беспокоит”, - добавил он.

Л.КАЧИНСКИЙ отметил необходимость построения газопорта „независимо от экономических обоснований”.

Как сообщал УНИАН, в конце октября польский PGNIG и «Газпром» договорились продлить межправительственный контракт на 15 лет до 2037 года и увеличить объемы ежегодных поставок с 8-9 до 10,27 млрд. кубометров газа, начиная со следующего года.

Договоренности могут вступить в силу после внесения соответствующих изменений в межправительственный договор от 1993 года.

PGNIG убеждает, что продолжение контракта и увеличения объемов поставок не угрожает планам диверсификации, поскольку Польша до 2015 года увеличит ежегодное потребление газа на треть до 18 млрд. кубометров газа.

Справка УНИАН. Польша стала единственной страной из 27 государств Евросоюза, которая по окончании газового конфликта Украины и России в начале этого года, продолжает недополучать около 25% импортного газа, который ей ранее поставлял швейцарский трейдер „РосУкрЕнерго”.

Ряд экспертов считают, что „Газпром” использовал сложную ситуацию поляков для того, чтобы добиться для себя ряда важных уступок по транзиту своего газа через польскую территорию в Германию, а также „сломать” польские планы диверсификации газовых поставок.