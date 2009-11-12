Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились на фоне сообщений о росте промышленного производства в Китае и прогнозов ОПЕК об увеличении количества потребляемой нефти в мире к 2010 году по сравнению с более ранними данными, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,45 доллара - до 77,95 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,23 доллара - до 79,28 доллара за баррель.

По прогнозам американских аналитиков, в ближайшее время сохранится тенденция к повышению.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в октябре увеличила добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 28,99 миллиона баррелей в сутки (не считая Ирак). Наименьшее увеличение добычи "черного золота" продемонстрировали Кувейт, Нигерия и Ангола. Ирак в прошлом месяце добывал 26,52 миллиона баррелей в сутки.

Ранее генеральный директор ОПЕК Абдалла Салем эль-Бадри заявлял, что организация "без колебаний" примет решение об увеличении производства нефти на предстоящей встрече стран-участниц ОПЕК в случае формирования к декабрю 2009 года необходимых для этого условий. В частности, по словам эль-Бадри, страны-члены организации перед принятием столь важного решения должны убедиться в том, что к концу декабря 2009 года, когда будет проходить внеочередная встреча ОПЕК, мировая экономика будет демонстрировать признаки выхода из глобального экономического кризиса, цены на нефть будут высокими, а запасы углеводородного сырья по всему миру будут сокращаться.

На последней встрече стран-участниц ОПЕК, проводившейся в сентябре в Австрии, страны-участницы организации приняли решение оставить объем добычи нефти без изменений - на уровне 24,85 миллиона баррелей в сутки, установленном еще в январе 2009 года.

Следующая внеочередная 155-я сессия ОПЕК пройдет в Луанде (Ангола) 22 декабря 2009 года. Ожидается, что главной темой встречи станет вопрос изменения нефтяной политики стран-участниц в условиях меняющейся мировой экономики, постепенно выходящей из глобального экономического кризиса.

ОПЕК улучшила прогноз мирового спроса на нефть на 2009 и 2010 годы. Так, В текущем году снижение мирового спроса на нефть, как ожидают специалисты ОПЕК, составит 1,65% вместо прогнозировавшихся ранее 1,8%. В абсолютном выражении спрос снизится на 1,41 миллиона баррелей в день - до 84,24 миллиона баррелей. В отчете, опубликованном в сентябре, говорилось о сокращении на 1,56 миллиона баррелей в день.

В 2010 году мировой спрос на нефть, как предполагается, прекратит спад и продемонстрирует рост на 0,8%, а не на 0,6%, как считали ранее эксперты ОПЕК. Таким образом, этот показатель в 2010 году вырастет на 0,7 миллиона баррелей в день - до 84,9 миллиона баррелей. В предыдущем прогнозе говорилось о росте мирового спроса на нефть на 0,5 миллиона баррелей в день.

В состав ОПЕК, на долю которого приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.