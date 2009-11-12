«Киевэнерго» полностью расчиталась с «Газом Украины» за октябрь

Акционерная компания «Киевэнерго» полностью рассчиталась за газ для производства электрической энергии, использованный в октябре этого года.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевэнерго”.

Так, компания перечислила 160 млн. грн. ДК «Газ Украины» за так называемый «электрический газ», что составляет 100% от необходимой суммы.

За ноябрь компания также планирует произвести полный расчет с газоснабжающими организациями за газ для производства электрической энергии.

«К сожалению, “Киевэнерго” сейчас не имеет возможности в полном объеме рассчитываться за топливо, необходимое для производства тепловой энергии. Компания оказалась заложником ситуации, поскольку тарифы на тепло в Киеве установлены ниже экономически обоснованного уровня, а КГГА длительное время не компенсирует компании эти расходы согласно законодательству. Таким образом, неуплаченный долг газоснабжающим организациям из-за задолженности столичной власти привел к возникновению штрафных санкций в отношении “Киевэнерго” в размере 58 млн. грн.”, - отмечает в своем комментарии финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

Он добавил также, что это является одним из препятствий для уплаты энергокомпанией 280 млн. грн. ДК «Газ Украины» путем проведения протоколов по соответствующему постановлению Кабинета министров.

Как отмечает “Киевэнерго”, доходы компании за производство тепловой энергии не покрывают ее расходов на приобретение топлива. В частности, убыток АК «Киевэнерго» от основной деятельности за 9 месяцев текущего года составил 945 млн. 629 тыс. грн. Все полученные от городской администрации средства по разнице между установленными тарифами и расходами компании “Киевэнерго” направляет на оплату за топливо газопоставщикам.