АМК возбудил дело в отношении 7 нефтетрейдеров

Антимонопольный комитет Украины (АМК) сегодня возбудил дело против 7-ми нефтетрейдеров за антиконкурентные согласованные действий на оптовом рынке сжиженного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в частности дело возбуждено против ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), ОАО «Укрнафта», ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Нефтехимик Прикарпаття», ОАО «НПК «Галичина», ООО «ТНК BP Комерс”, ЗАО “ЛИНИК” (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.).

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, на протяжении октября и начала ноября произошел резкий рост цен на сжиженный газ, который используется в качестве моторного топлива, особенно в крупном опте.

В частности, по его словам, на последних аукционах по продаже сжиженного газа цена на это топливо выросла на 72% - до 8 тыс. грн. за тонну, при этом мировые цены выросли всего на 12%, что по курсу Нацбанка в пересчете составляет немногим более чем 5 тыс. грн. за тонну.

«Это привело к росту цен в рознице на 60%. На сегодня предварительный анализ Антимонопольного комитета свидетельствует об отсутствии объективных причин для роста цен», - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Также он отметил, что АМК дал поручение своим региональным отделениям оперативно осуществить проверку на розничном рынке торговли сжиженным газом.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также обратился к субъектам, против которых возбуждено дело, с тем, что необходимо снизить цены до экономически обоснованного уровня, и это будет учтено при принятии решений по сути.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 6 ноября на коммерческом аукционе №403 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 4,6% по сравнению с предыдущим аукционом №402 от 3 ноября (7686,9 грн. за тонну) – до 8039,6 грн. за тонну.

По мнению экспертов, повышение цен на сжиженный газ, который используется в качестве моторного топлива, вызвано дефицитом этого топлива на рынке. Дефицит, в свою очередь, вызван уменьшением выработки на Одесском НПЗ, а также ограниченными предложениями свободной продажи ресурса со стороны других производителей сжиженного газа.