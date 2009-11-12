«Нафтогаз» осваивает участок в Египте

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять активные шаги по освоению концессионного участка Алам-Эль-Шавиш (Alam El Shawish) на территории Западной пустыни Арабской Республики Египет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что компания, в соответствии с производственной программой, 8 ноября т.г. в результате испытания горизонта G формации Abu Rawash, в скважине HG-34/3, в интервале глубин 3056-3068 м, получила прилив нефти дебитом 350 тонн в сутки и 115 тыс. куб. м газа в сутки.

НАК «Нафтогаз Украины» осуществляет подготовку к объявлению о коммерческом открытии, организации ранней добычи углеводородов и продолжает поисковые работы в пределах концессионной территории.

Компания считает, что продолжение работы позволит ускорить процесс диверсификации источников поставок энергоносителей и будет способствовать становлению мирового имиджа Украины как мощного энергетического государства.

Справка УНИАН. 13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет и Египетской генеральной нефтяной корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено концессионное соглашение по освоению участка Алам-Эль-Шавиш площадью 994 кв. км на территории Западной пустыни Арабской Республики Египет.

На данное время на концессионной территории работают два буровых станка и два станка капитального ремонта. Филиалом НАК «Нафтогаз Украины» пробурено пять поисковых скважин и еще две скважины находятся в бурении. Компания приступила к испытанию завершенных бурением скважин.

В результате испытания скважины HG-34/3 горизонта G-2 формации Abu Rawash в интервале глубин 3140,2-3160,4 м 18 февраля 2009 года был получен первый прилив нефти дебитом 80 тонн в сутки (588 барр.).