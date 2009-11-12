Дефицит "Нафтогаза" превышает дефицит госбюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что дефицит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» превышает дефицит государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на совещании в Кременчуге, посвященном проблемам работы промышленных предприятий.

«33 миллиарда – дефицит Национальной газовой компании. Монополиста. Больше, чем дефицит государственного бюджета – 31 миллиард», - сообщил Президент.

Глава государства добавил, что на сегодняшний день, в соответствии с условиями договора с российской компанией «Газпром», штрафы за неотобранный Украиной газ составляют 7,5 млрд. долларов. «20% национального бюджета», - сравнил Президент. До конца года сумма штрафов достигнет 8,5 млрд. Президент напомнил, что за 10 месяцев Украина отобрала газа на 4 миллиарда долларов, причем половина суммы была оплачена кредитными средствами. «Всякий сектор этим премьер-министром приведен к кризису», - подчеркнул Президент.