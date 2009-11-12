«Укртатнафта» заключила контракт на получение каспийской нефти
Сообщили в компании
ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) заключило трехлетний контракт на получение каспийской нефти азербайджанского происхождения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель правления предприятия Павел ОВЧАРЕНКО на совещании в Кременчуге с участием Виктора ЮЩЕНКО, посвященном проблемам работы промышленных предприятий.
«Мы подписали трехлетний контракт на поставку нефти из Азербайджана. Планируется получение минимум 240 тыс. тонн нефти ежемесячно», - сказал он.
По словам П.ОВЧАРЕНКО, нефть будет доставляться в Одессу танкерами, а оттуда на завод.
«Они готовы поставлять нам по 600-700 тыс. тонн нефти ежемесячно. Их сегодня Россия вытесняет с Европы, и они рассматривают нас как надежного партнера», - отметил председатель правления «Укртатнафты».
Напомним, в октябре 2009 года «Укртатнафта» впервые импортировала азербайджанскую нефть. Ранее “Укртатнафта” азербайджанскую нефть не импортировала.
Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором системы нефтепроводов Украины, 100% акций предприятия принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».