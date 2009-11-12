«Укртатнафта» заключила контракт на получение каспийской нефти

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) заключило трехлетний контракт на получение каспийской нефти азербайджанского происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель правления предприятия Павел ОВЧАРЕНКО на совещании в Кременчуге с участием Виктора ЮЩЕНКО, посвященном проблемам работы промышленных предприятий.

«Мы подписали трехлетний контракт на поставку нефти из Азербайджана. Планируется получение минимум 240 тыс. тонн нефти ежемесячно», - сказал он.

По словам П.ОВЧАРЕНКО, нефть будет доставляться в Одессу танкерами, а оттуда на завод.

«Они готовы поставлять нам по 600-700 тыс. тонн нефти ежемесячно. Их сегодня Россия вытесняет с Европы, и они рассматривают нас как надежного партнера», - отметил председатель правления «Укртатнафты».

Напомним, в октябре 2009 года «Укртатнафта» впервые импортировала азербайджанскую нефть. Ранее “Укртатнафта” азербайджанскую нефть не импортировала.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором системы нефтепроводов Украины, 100% акций предприятия принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».