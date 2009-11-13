Главы «Нафтогаза» и «Газпрома» обсудили вопросы платежей

Глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и глава НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА обсудили вчера в Москве вопросы платежей и финансовое положение «Нафтогаза».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Газпрома» по итогам встречи сторон.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с текущим финансовым положением НАК «Нафтогаз Украины» и решением проблемы платежей за ноябрьские поставки российского газа», – говорится в сообщении.

Также руководители компаний «рассмотрели вопросы работы газотранспортной системы Украины в осенне-зимний период 2009-2010 годов».

«Была подчеркнута необходимость строгого соблюдения украинской стороной контрактных обязательств по транзиту российского газа в Европу», – сообщает пресс-служба «Газпрома».