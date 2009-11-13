Нефть подешевела

Нефть в четверг 12 ноября подешевела из-за роста запасов черного золота в Соединенных Штатах, сообщает k2kapital.

Коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю с 31 октября по 6 ноября выросли на 1,8 млн баррелей - до 337,7 млн баррелей. Данную информацию распространило сегодня Министерство энергетики США.

По итогам торгов на NYMEX декабрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $2,34 до $76,94 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на поставку бензина упали в цене на $0,0522 до $1,9405 за галлон. Декабрьские фьючерсы на поставку топочного мазута подешевели на 3,2% $1,991 за галлон.