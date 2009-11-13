ПРУП: Глубокие шахты нельзя закрывать

Шахты, ведущие добычу угля на больших глубинах (более 1 тыс. м) надо не закрывать, а технически переоснащать, поскольку сегодня Украина не обеспечивает себя углем на 100%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Виктор ТУРМАНОВ на пресс-конференции в Донецке.

По его словам, добыча угля на глубине 1 тыс. и более метров «очень серьезна и опасна», и поэтому после очередной аварии всплывают вновь разговоры о закрытии добычи на таких шахтах. Однако, по мнению В.ТУРМАНОВА, такие шахты нельзя закрывать, потому что, во-первых, надо сразу решить вопрос трудоустройства большого количества высвободившихся горняков и, во-вторых, «если мы эти шахты, а их 38 по Украине, которые работают на глубине больше 1 тыс. метров, мы их закроем, то где мы уголь будем брать?».

Он напомнил, что в настоящее время в Украине для покрытия потребностей топливно-энергетического комплекса страны необходимо добывать 110 млн. тонн угля в год, тогда как последние годы шахты страны «дают 80 млн. тонн угля и часть угля мы завозим, потому что его не хватает».

Поэтому председатель ПРУП акцентировал, что на таких глубоких шахтах «нужно строго соблюдать технику безопасности, внедрять новую технику, решать вопрос дегазации этих шахт, причем комплексной дегазации». Он также подчеркнул, что нужно не только дегазацию проводить на этих угольных предприятиях, но и внедрять технику, которая контролирует все эти процессы.

«В первую очередь, безусловно, не на словах, а реально нужно давать средства на решение вопросов безопасности и охраны труда горняков», - заключил В.ТУРМАНОВ.

Как сообщал УНИАН, министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ в июне т.г. во время посещения шахты им. Скочинского (Донецкая обл.), где в результате выброса угля и газа погибли 13 горняков, допустил возможность запрета добычи угля на глубоких шахтах Украины. Он сказал, что комиссия выясняет, соблюдались ли на шахте требования нормативной документации относительно работ по добыче. При этом министр подчеркнул, что если нарушений технологической документации не было, это будет означать, что на глубинах 1200 м и больше ведение работ необходимо запретить.