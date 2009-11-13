На саммите Россия-ЕС рассмотрят надежность поставок газа через Украину

Россия призывает Евросоюз активно включиться в усилия по предотвращению проблем с поставкой российского газа через Украину в Европу, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время видео-моста Москва-Брюссель сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир ЧИЖОВ.

"С сожалением констатируем, что в данный вопрос на Украине сегодня активно вмешивается предвыборный фактор, с 17 января пройдут президентские выборы на Украине, и тема энергетики, энергетического снабжения самой Украины, а также транзита стала одной из тем предвыборной кампании", - сказал Чижов в пятницу в ходе видеомоста "Москва-Брюссель".

"В этой ситуации мы призываем Европейский Союз активно включиться в комплекс упреждающих мер, включая финансовое содействие, по обеспечению бесперебойного транзита энергоносителей через территорию Украины", - отметил он.

По его словам, Международный валютный фонд и другие финансовые структуры, которые являются источниками внешнего финансирования, ставят перед Украиной немало условий, в частности, увеличение цен на газ для потребителей в Украине.

«Сегодня наши украинские соседи платят за газ в своих домах гораздо меньше, чем россияне, при том, что газ все равно российский. Естественно, МВФ считает такую ситуацию ненормальной и требует резкого повышения цен… Не надо быть политтехнологом, чтобы понять, что накануне выборов подобная мера была бы крайне не популярна», - сказал В.ЧИЖОВ.

По его словам, никто из кандидатов в президенты на такую меру легко не согласится.

Постпред РФ подчеркнул, что данная проблема будет обсуждаться на саммите Россия-Евросоюз, который пройдет 18 ноября в Стокгольме.

«Эта тема будет обсуждаться – причина российских озабоченностей вполне понятна, причина озабоченностей ЕС не менее понятна. ЕС - крупнейший потребитель российских энергоносителей - озабочен обеспечением бесперебойных поставок», - сказал В.ЧИЖОВ.

Он заверил, что за 35 лет существования системы энергоснабжения Европы российским газом через магистральные трубопроводы срыва поставок по вине российской стороны не было.

«Можно вспоминать с ностальгией: когда эти трубопроводы строились, транзитных стран было меньше. Но мы имеем дело с той политической географией, которая сложилась в последние десятилетия», - сказал В.ЧИЖОВ.

В январе 2009 года из-за коммерческих разногласий между российской и украинской сторонами газ из России не поступал к потребителям в ЕС в течение двух недель.

Из-за отсутствия контракта на 2009 год "Газпром" прекратил с 1 января 2009 года поставки Украине, но продолжил поставлять "Нафтогазу" транзитный газ для Европы. По данным "Газпрома", это топливо до европейских потребителей не доходило, и газовый холдинг прекратил поставки российского газа в Европу через Украину в ночь на 7 января. Транзит был возобновлен 20 января после договоренностей, достигнутых на уровне премьер-министров РФ и Украины, и подписания контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Тимошенко 5 октября заявила, что Европа может быть уверена в том, что Украина выполнит все свои обязательства по транзиту российского газа.

Накануне Лидер оппозиционной Партии регионов Виктор Янукович заявил, что не исключает проблем с поставками российского газа в Европу через Украину в зимний период.