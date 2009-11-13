СМИ: Россия предложила Украине новый газовый договор

Россия хочет, чтобы Киев был обязан гарантировать неприкосновенность "объектов газотранспортной системы" в Украине, принадлежащих российской стороне. А также Украина должна отказаться от международного права, а судиться только в московском суде, сообщает Дело.

Такую формулировку Россия включила в свой проект нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой сфере с Украиной, сообщает газета "Украина молодая". Сейчас вся ГТС находится в собственности Украины и не может быть передана в собственность другого государства, поэтому неясно, о чем именно идет речь в документе.

Ранее премьер-министр России Владимир Путин заявлял, что "Газпром" может поучаствовать в приватизации газотранспортной системы Украины, если решение о продаже актива примет правительство страны. Украинские чиновники не раз повторяли, что намерены сохранить ГТС в собственности государства.

В проекте межправительственного соглашения, подготовленном российской стороной, требуется от украинской стороны ни в коем случае не торговать российским газом. В частности, в 2 пункте 4 статьи соглашения россияне опять настаивают на невозможности экспортирования российского газа Украиной, даже если он будет в избытке.

Кроме того, в статье 7 отмечается, что в случае возникновения спорной ситуации в ряде пунктов "Украина безусловно и безвозвратно отказывается от любых имунитетов, которыми она пользуется в соответствии с международным правом...", а споры, которые возникают между сторонами, "подлежат рассмотрению в международном арбитраже ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНИСТРАЛ. Заседание арбитражного суда проводится в городе Москва русским языком". Решение же, что его примет в столице РФ суд, "является окончательным и обязательным для сторон".

Этот же суд, согласно с предложениями россиян, будет рассматривать дело и в случае нарушения второго пункта проекта межправительственного соглашения. В нем россияне выписали следующее: "Украинская Сторона гарантирует неприкосновенность собственности Российской Стороны и хозяйничающих субъектов Российской Федерации, природного газа и объектов газотранспортной системы (!), которые принадлежат им и размещенные на территории Украины". Что означает формулировку "объектов газотранспортной системы" - вопрос. Ведь украинская ГТС, как предусмотрел в изменениях к Закону "О трубопроводном транспорте" 6 февраля 2007 года украинский парламент, не может быть передана в собственность другого государства.

Дальше - больше. В пункте 1 этой же статьи идет речь: "Украинская Сторона также гарантирует, что эта собственность пользуется полной и безусловной правовой защитой и не может быть (!) принудительно изъята". А второй пункт статьи 2 делает невозможными любые действия Украины, если россияне каким-то образом доберутся к украинской ГТС или даже продадут ее третьей стороне: "Обязательства Украинской Стороны, согласно данному Договору, остаются в силе независимо от следующей передачи права собственности на природный газ и/или объекты газотранспортной системы, расположенные на территории Украины".

Не менее интересным, по мнению журналистов, является и конец предложенного россиянами проекта. Он, в частности, предусматривает, что с подписанием нового соглашения потеряют действие все предыдущие документы, подписанные двумя странами о снабжении "голубого топлива".

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись проектами нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой сфере. В Минтопэнерго Украины уже заявили, что российский вариант проекта соглашения не является ни окончательным, ни согласованным.

Сейчас между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют договоры на 2009-2019 годы по покупке-продаже газа и его транзита, подписанные 19 января 2009 года. До этого на протяжении трех лет действовали контракты от 2006 года. Последнее межправительственное соглашение России и Украины о снабжении газа было подписано в 2004 году. Существует также соглашение от 2003 года и ряд соглашений о транзите от 2000 и 2002 годов.

Впрочем если предложения россиян, особенно в вопросе отмены с принятием нового межправительственного соглашения старых соглашений между правительствами двух стран, таки будут учтены, пересмотреть кабальные газовые контракты от 19 января этого года, подписанные правительством Тимошенко, будет практически невозможно. Ведь даже старые соглашения имеют преимущество над любыми контрактами и могут стать основанием для пересмотра январских договоренностей. Потому первоочередным заданием россиян является максимальное юридическое утверждение январских контрактов именно новым соглашением, какую РФ предлагает подписать до 2030 года.

Проект можно прочитать в "Украинской правде"

http://www.epravda.com.ua/publications/4afc30539da28/