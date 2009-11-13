Японцы готовы финансировать модернизацию украинской ГТС

Японцы только ждут отмашки, чтобы присоединиться к финансированию проекта по модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Николай КУЛИНИЧ в интервью “Левому берегу”.

В частности, на вопрос “Японцы высказывали интерес к модернизации нашей газотранспортной системы. До сих пор ли он есть?”, посол ответил: “Интерес есть, и сделать они могут много, поскольку японцы эксплуатируют такие же газопроводы”.

По словам Н.КУЛИНИЧА, “разговоры упираются в финансирование. Если меморандум, подписанный в марте этого года в Брюсселе, будет предусматривать финансовое участие не только Европейского Союза, но и Японии, они подключатся. Они говорят: только дайте нам отмашку”.

В ответ на вопрос, что предлагает Украине японская сторона, Н.КУЛИНИЧ сказал: ”Что такое технический газ, вокруг которого продолжалось столько споров? Это газ, с помощью которого запускается компрессор. А японцы делают электрические компрессоры, имеющие высокоэффективные насосы и не нуждающиеся в использовании технического газа. Весь Ближний Восток работает на таких компрессорных установках, они же установлены на тех газопроводах, которые идут через Турцию”.

Кроме того, по словам посла, “для нашей газотранспортной системы есть другой очень интересный проект – мониторинг из космоса утички газа. Есть возможность через спутник наблюдать за состоянием магистральных газопроводов, моментально фиксировать каждый прорыв и быстро его ликвидировать, экономя на неконтролированных истоках газа, которых у нас достаточно много”.

Как сообщал УНИАН, по результатам официального визита украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Японию в марте 2009 года были определены перспективные направления сотрудничества в таких секторах экономики как газотранспортная система, реконструкция и модернизация ТЕС, развитие альтернативной энергетики, реформирование жилищно-коммунального сектора, модернизации предприятий горно-металлургического и химического комплекса и тому подобное.