Украина увеличила добычу газа

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-октябре т.г. увеличили добычу природного газа на 1,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 17 млрд. 686,5 млн. куб. м. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В том числе предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-октябре увеличили объем добычи газа на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 16 млрд. 158,5 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или на 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” сократили объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».