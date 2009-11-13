Эксперт: потребление газа в Украине сократится на 19%

В Украине потребление газа по итогам 2009 года сократится на 19% по сравнению с 2008 годом и составит 52 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», член киевского международного энергетического клуба «Q-club» Иван ДИЯК сегодня в ходе круглого стола на тему «Ситуация в газовом секторе Украины: как преодолеть кризис?».

«Увеличение цены дало возможность резко сократить потребление газа», – сказал он.

По его словам, в 2008 году Украина потребила 64 млрд. куб. м газа, а в 2007 – 76 млрд. куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, по информации представителя Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, за десять месяцев 2009 года Украина закупила 19 млрд. куб. м российского газа (плановый объем – 31,667 млрд. куб. м) на сумму 4,59 млрд. долл.

Согласно контракту с «Газпромом», в 2009 году Украина должна закупить 40 млрд. куб. м российского раза.