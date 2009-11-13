Украина сократила добычу нефти и газового конденсата

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-октябре 2009 года сократили добычу нефти и газового конденсата на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3 млн. 340,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его словам, в частности, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» за отчетный период сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3 млн. 83 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7%, или 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, – до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В частности, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в 2008 году сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2%, или 130,5 тыс. тонн, – до 3 млн. 896,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».