Посол РФ при ЕС надеется, что газовый кризис не повторится

Посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ надеется, что газовый кризис этой зимой не повторится.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ЧИЖОВ сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я очень надеюсь, что не будет повторения. Я понимаю, что Украина сейчас переживает финансовые сложности, а также то, что международные финансовые институты включены в процесс предоставления помощи Украине», - сказал российский посол.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года страны Европы на 2 недели остались без российского газа, который транспортировался по территории Украины, из-за отсутствия договоренностей между Россией и Украиной о поставках газа.