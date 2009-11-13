Посол РФ при ЕС надеется, что газовый кризис не повторится
16:59, 13 ноября 2009Энергетика
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Посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ надеется, что газовый кризис этой зимой не повторится.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ЧИЖОВ сказал сегодня на пресс-конференции.
«Я очень надеюсь, что не будет повторения. Я понимаю, что Украина сейчас переживает финансовые сложности, а также то, что международные финансовые институты включены в процесс предоставления помощи Украине», - сказал российский посол.
Как сообщал УНИАН, в начале этого года страны Европы на 2 недели остались без российского газа, который транспортировался по территории Украины, из-за отсутствия договоренностей между Россией и Украиной о поставках газа.
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