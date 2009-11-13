Россия переложила на Украину ответственность за транзит газа

Бесперебойным поставкам газа в Европу из России не угрожает ничего, кроме политических провокаций со стороны Украины. Об этом заявил министр энергетики России Сергей ШМАТКО, выступая на российско-словацкой межправительственной комиссии. Его слова передает РИА Новости.

Российские власти в 2009 году неоднократно заявляли, что готовы выполнить все обязательства перед европейскими партнерами во время отопительного сезона. В частности, 11 ноября российский премьер Владимир ПУТИН заявлял, что бесперебойные поставки зависят от стран-транзитеров.

В свою очередь, в Украине в начале ноября заявляли, что в состоянии обеспечить транзит в Европу. В частности, в "Нафтогазе Украины" отмечали, что закачали в подземные хранилища более 26 миллиардов кубометров газа.

Дополнительные гарантии поставок газа в отопительный сезон потребовались после того, как в начале 2009 года из-за конфликта России и Украины Европа лишилась части российского газа на две недели. В Москве считают, что в конфликте виноваты украинские чиновники, а в Киеве - что "Газпром".