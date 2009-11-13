Россия надеется подписать с ЕС меморандум по энергетике

Россия надеется в ближайшее время подписать с Европейским Союзом Меморандум о механизме раннего предупреждения в сфере энергетики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ.

«Мы ожидаем завершения согласования меморандума о механизме раннего предупреждения и надеемся, что он будет подписан на саммите (саммит Россия-ЕС состоится 18 ноября в Стокгольме – УНИАН) или даже раньше», - сказал российский посол.

Он отметил, что механизм раннего предупреждения предусматривает не просто создание «горячей линии», обмена информацией между Москвой и Брюсселем, но и целый ряд взаимных обязательств, которые, среди прочего, будут включать в себя информирование о возможных прекращениях поставок энергоресурсов, а также разработку новых инициатив, в том числе законодательных и инициатив по финансированию новых энергетических проектов, которые должны способствовать усилению энергетической безопасности.

В.ЧИЖОВ также заявил, что Россия надеется на присоединение к этому меморандуму основных стран-транзитеров российских энергоресурсов, в том числе Украины и Беларуси. «Это долгосрочная позиция России, что транзитные страны должны принимать участие в данном механизме», - отметил российский посол.