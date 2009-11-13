Бензин в Украине подешевел

С 6 по 13 ноября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,4-2,0% (в среднем на 0,8%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 6 по 13 ноября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,4%, с 6,72 до 6,69 грн./л, на бензин А-92 – снизились на 0,4%, с 7,26 до 7,23 грн./л, на бензин А-95 – снизились на 0,4%, с 7,64 до 7,61 грн./л, дизтопливо – снизились на 2%, с 6,51 до 6,38 грн./л.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.