Мировые цены на нефть незначительно понизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу незначительно понизились на фоне увеличения запасов сырья в США, сообщает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,59 доллара - до 76,35 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,47 доллара - до 75,55 доллара за баррель.