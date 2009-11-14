ЕС намерен сотрудничать с Россией и Украиной

Государственный секретарь по европейским делам МИД Франции Пьер Леллуш не видит заинтересованных сторон в возобновлении газового конфликта. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Я не вижу ни у одной из сторон интереса в этой сложной ситуации провоцировать возникновение еще одной газовой проблемы», - сказал он.

По словам Леллуша, в этом направлении есть целый ряд технически сложных аспектов, но главное, что ни поставщик, ни транзитер, ни покупатель не заинтересованы в возобновлении проблем с поставками газа в Европу.

Он также констатировал, что в условиях торможения экономической активности падает уровень потребления газа и его цена.

Леллуш отметил, что Украина по определению является партнером Европы в этом направлении, поскольку значительная часть газа поставляется в ЕС через ее территорию. Потому, по словам Леллуша, вполне природным является сотрудничество с Украиной в направлении улучшения условий транзита газа. В свою очередь, сказал он, Евросоюз пытается построить конструктивный диалог с Россией в этом вопросе на взаимовыгодных условиях.

Напомним, министр энергетики России Сергей Шматко, выступая на российско-словацкой межправительственной комиссии, заверил, что бесперебойным поставкам газа в Европу из России не угрожает ничего, кроме политических провокаций со стороны Украины.