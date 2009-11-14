Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию

Болгария и Азербайджан заключили межправительственное соглашение о поставках азербайджанского газа из Каспийского региона. Документ был подписан в Софии в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Associated Press.

Подписанный меморандум предусматривает поставку в Болгарию свыше 1 млрд куб. м "голубого топлива" начиная с 2011 г. или 2012 г.

Как сообщил министр энергетики Болгарии Трайчо Трайков, азербайджанский газ будет транспортироваться в Болгарию через будущее ответвление соединительного трубопровода Турция-Греция-Италия (ITGI).

Отметим, что Болгария больше других европейских стран пострадала от январского газового конфликта между Россией и Украиной. В этой связи София активно ищет пути диверсификации внешних поставщиков.

В частности, Болгария принимает участие в проекте "Южный поток", который предусматривает создание нового маршрута поставок газа в Европу по дну Черного моря. Проект реализуют Газпром и итальянская ENI. Российский газовый холдинг ранее заключил соглашения с Болгарией, Венгрией, Сербией и Грецией, а также предварительно договорился со Словенией и Австрией.

Планируется, что морской участок "Южного потока" пройдет по дну Черного моря от российского (КС "Береговая") до болгарского берега. Сухопутная часть газопровода в Болгарии разделится на две ветки - на юго-западный и северо-западный маршрут. Ввод газопровода в эксплуатацию намечен на конец 2015г., не исключается более ранний запуск.