Россия и Словения подписали договор по "Южному потоку"

Россия и Словения подписали соглашение о сотрудничестве в проекте "Южный поток". Оно было подписано в присутствии премьеров двух стран Владимира Путина и Борута Пахора, находящегося с визитом в Москве, сообщает РБК.

Как отметил глава российского правительства, участие Словении в данном проекте даст возможность республике присутствовать в многосторонних крупных общеевропейских проектах.

Кроме того две страны налаживают сотрудничество и в других областях, как высокие технологии, телекоммуникации, транспорт, связь, инвестиционное и межбанковское сотрудничество.

Проект "Южный поток" предусматривает создание нового маршрута поставок газа в Европу по дну Черного моря. Его реализуют российский Газпром и итальянская ENI, которые 23 июня 2007г. подписали соглашение о строительстве морского газопровода. 18 января 2008г. стороны учредили в Швейцарии совместное предприятие South Stream AG для реализации проекта. Газпром окончательно определил маршрут газопровода "Южный поток" в середине июня 2008г. Холдинг заключил соглашения с Болгарией, Венгрией, Сербией и Грецией, а также предварительно договорился со Словенией и Австрией. Планируется, что морской участок "Южного потока" пройдет по дну Черного моря от российского (КС "Береговая") до болгарского берега. Общая протяженность черноморской части газопровода составит около 900 км, максимальная глубина - более 2 тыс. м. Сухопутная часть газопровода в Болгарии разделится на две ветки - на юго-западный и северо-западный маршрут. Проектная мощность газопровода - 31 млрд куб. м, ее планируется увеличить до 63 млрд куб. м газа. Ввод в эксплуатацию газопровода намечен на конец 2015г., не исключается более ранний запуск. Стоимость проекта, по оценкам Газпрома, составит 8,6 млрд евро.