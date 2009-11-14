В Украине построят терминал по приемке сжиженного газа

Тимошенко поручила Минтопэнерго срочно рассмотреть вопрос о строительстве терминала по приемке сжиженного газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству топлива и энергетики срочно рассмотреть вопрос о строительстве в одном из портов Украины терминала по приемке и транспортировке сжиженного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Северодонецке на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли в Украине.

«Это абсолютно неотложно. Поэтому для Министерства топлива и энергетики определяйте, где мы можем размещать терминал, чтоб нам было куда принимать сжиженный газ, создавайте консорциум предприятий, для которых газ является сырьем, и срочно начинаем совместный проект. Правительство будет помогать всем чем сможет – выделение земли и привлечение кредитных ресурсов. Это давно уже нужно было в стране делать (строить терминал – УНИАН). И давайте сделаем первый шаг для химических предприятий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день предложения, касающиеся строительства терминала по приемке сжиженного газа, поступили от Японии и Южной Кореи.

В свою очередь, представители Одесского припортового завода, присутствовавшие на заседании, отметили, что Украина имеет возможность закупать сжиженный газ в Кувейте, Катаре и ОАЭ.

Как сообщал УНИАН, в январе 2006 года руководство НАК «Нафтогаз Украины» сообщило о том, что компания планирует построить в Крыму терминал по переработке сжиженного природного газа мощностью 20 млрд. куб. м в год. Планировалось, что «Нафтогаз Украины» будет закупать сжиженный природный газ в таких странах, как Ливия, Египет и т.д., танкерами его доставлять на терминал, далее переваливать в газотранспортную систему Украины и использовать как для собственных нужд, так и на экспорт.

15 июля с.г. Министерство топлива и энергетики решило создать рабочую группу по координации работ по реализации проекта строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа(LNG).

Справка УНИАН. Сжиженный природный газ (СПГ, англ. LNG - Liquefied Natural Gas) получается при охлаждении природного газа до -162°С. В жидком состоянии объем газа уменьшается в 600 раз, что позволяет в значительной степени увеличить эффективность его хранения и транспортировки. СПГ транспортируют так же, как и нефть, - в специальных танкерах. В странах-импортерах он хранится в резервуарах. В специальных терминалах СПГ разогревается, благодаря чему возвращается в газообразное состояние, и после этого закачивается в газотранспортную систему.