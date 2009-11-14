Альтернативная энергетика в Украине - шанс для инвесторов

«Зеленые» тарифы открывают привлекательные инвестиционные возможности в альтернативной электроэнергетике в Украине, которая в настоящее время вырабатывает менее 0,2% от общего объема производства электроэнергии в стране.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

Он отметил, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) ежемесячно пересчитывает «зеленые» тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников. «Зеленые» тарифы зафиксированы в евро на уровне тарифов для промышленных потребителей второго класса напряжения, однако устанавливаются в гривневом эквиваленте, что вынуждает НКРЭ их регулярно корректировать в соответствии с изменением обменного курса EUR/UAH, сообщил аналитик.

Таким образом, по словам Я.ЛИПЧИНСКОГО, тарифы в ноябре т.г. на электроэнергию, производимую из энергии ветра, установлены на уровне 135,9 коп. за кВтч, а на электроэнергию, производимую малыми ГЭС, — на уровне 93,2 коп. за кВтч. Это на 1,5% выше, чем в октябре и на 10,9% выше, чем изначальные «зеленые» тарифы, утвержденные в апреле 2009 года, подсчитал аналитик.

Напомним, НКРЭ повысила на ноябрь 2009 года тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников на 1,5%.