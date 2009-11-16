Газпром пока не будет штрафовать Украину за недобор газа

Российский "Газпром" пока не намерен применять штрафные санкции к Украине за недобор газа.

Об этом российским информационным агентствам, как передает ВВС, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

Он сказал, что Газпром сейчас не будет взимать штрафные санкции с "Нафтогаза" «с учетом тяжелой экономической ситуации» в Украине, отметив, что "Газпром" имеет на это «полное контрактное право.»

Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах саммита азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Сингапуре, А.МЕДВЕДЕВ сказал, что Россия надеется, что Украина полностью обеспечит оплату российского газа «по контракту».

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 ноября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала провокационным заявление о возможности наложения штрафа на НАК «Нафтогаз Украины» за недобор российского газа.

Премьер-министр отметила, что на сегодняшний день между премьерами Украины и России достигнута договоренность о том, что российская сторона не будет предъявлять никаких штрафных санкций к Украине за недобор природного газа по итогам года.

6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа.