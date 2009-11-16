РФ и ЕС подпишут Меморандум в сфере энергетики

15 ноября Россия и Евросоюз подпишут Меморандум о механизме раннего предупреждения в сфере энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго РФ, подписание Меморандума запланировано на понедельник в Министерстве энергетики РФ во время встречи координаторов энергодиалога Россия-ЕС: министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО и комиссара ЕС по энергетике Андриса ПИЕБАЛГСА.

Сообщается, что механизм раннего предупреждения призван обеспечить устойчивое и беспрепятственное энергоснабжение, предупреждение и преодоление с минимальными негативными последствиями чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики.

Целью Меморандума является определение порядка осуществления координаторами энергодиалога Россия-ЕС и находящимися в их ведении структурами совместных мер по предупреждению и оперативному реагированию в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.