Туркмения может экспортировать до 120 млрд. куб. газа в год

В настоящее время Туркмения имеет возможность экспортировать до 120 миллиардов кубометров газа в год, заявил РИА Новости в воскресенье посол Туркмении в Узбекистане Солтан Пирмухамедов.

По словам посла, эта цифра будет постоянно увеличиваться, так как до 2030 года Туркмения планирует довести ежегодную добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров.

Он сообщил, что специалистами Госкорпорации "Туркменгеология" получен мощный промышленный приток природного газа на скважине 1, пробуренной на новой перспективной площади Геязли, что в 30 километрах юго-восточнее села Ербент Ахалского велаята. "Продуктивный пласт углеводородов вскрыт на глубине 2600-2620 метров. По предварительным данным, ежесуточный дебит газовой скважины составляет 500 тысяч кубических метров "голубого топлива"и 33 кубических метра газового конденсата", - указал дипломат.

По словам посла, эти результаты позволяют говорить об открытии нового газоконденсатного месторождения в Центральных Каракумах, где в настоящее время продолжается опробование первой скважины. "По завершении работ геологи получат исчерпывающие данные о производственной мощности обнаруженного высоко перспективного пласта", - отметил туркменский дипломат.

По его словам, туркменские геологи продолжают поисковые работы на этом крупнейшем месторождении, а также на расположенных поблизости месторождениях Яшлар и Минара, и на площадях Гунорта Гаракел, Гаракел, Джурджи, Газанлы, Гундогар Елотен и Гунбатар Яндаклы. "Полученные результаты позволяют обоснованно предполагать, что эти месторождения и высоко перспективные площади составляют единую и, возможно, самую крупную в мире зону нефтегазонакопления", - заявил Пирмухамедов.

"Не исключено, что ее общие запасы газа могут превысить ранее озвученные оценки газового потенциала Южного Елотена-Османа", - сказал он. Дипломат подчеркнул, что рост производства природного газа, в свою очередь, станет надежной гарантией для обеспечения долгосрочных поставок "голубого топлива" по всем экспортным направлениям.