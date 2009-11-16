Яценюк: уступки РФ дорого обойдутся Украине

Экономические уступки со стороны России в газовом вопросе, о которых собирается договариваться премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО с руководителем российского правительства Владимиром ПУТИНЫМ, очень дорого будут стоить украинскому народу, считает кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Кировограде, комментируя заявление премьер-министра о намерении обсудить с российским коллегой оптимизацию цен на газ.

«Оптимизация» состоялась еще в январе текущего года, когда российский «Газпром» получил самую оптимальную цену за свой газ, а Украина вынуждена платить россиянам за газ путем долговых обязательств то ли перед Вашингтоном, то ли перед украинским Национальным банком», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, газовая тема используется Ю.ТИМОШЕНКО в предвыборных целях: «Выборы на носу, и нужно показать какую-то победу. Ситуация выглядит так: мы набрались долгов, заплатили россиянам за газ, а перед выборами нужно показать, что нам уменьшили цену на 5%, например. И сказать: это же большая победа! А то, что в Европе цена на газ на 20% ниже, чем в Украине, – это ничего».

«Даже если будут какие-то уступки, то я понимаю, что эти уступки из российской стороны будут Украине стоить так дорого, что и новый президент, и новое правительство будут долго за это рассчитываться. А точнее, за это все будет рассчитываться украинский народ», - убежденный политик.

По его словам, подписанный Ю.ТИМОШЕНКО газовый контракт «фактически предусматривал полные права российского «Газпрома» на весь украинский энергетический рынок, в частности и на украинскую газотранспортную систему».

«Ведь нынешняя ставка транзита – минимальна, объемы продажи российского газа на территории Украины – максимальны в Европе, и цена так же самая высокая. Поэтому то, что Украина не добрала значительные объемы газа, означает только одно: Украина еще и задолжала России штрафные санкции – там уже около 50 миллиардов гривен набежало. Их никто никому просто так не прощает. Нового соглашения нет, и даже если это соглашение появится, я прекрасно понимаю, что оно будет предусматривать, с одной стороны, уменьшение экономических санкций, но с другой – увеличение политического давления», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

«Украинский энергетический рынок фактически захвачен российским «Газпромом». И за несколько лет схема тотального контроля России над украинской энергетической системой завершится, если мы кардинально не изменим подходы в украинско-российских отношениях в целом, а также не сформируем новую повестку дня энергетической политики», - отметил кандидат в президенты.

«Мы год за годом добровольно сдаем свою собственность, свои интересы и свой рынок – это персональная заслуга ТИМОШЕНКО. Так много никто не сделал для сдачи украинского энергетического рынка, как сделано ею. Она – специалист, еще со времен «Единых энергетических систем» знает, как это делается. Только сегодня это – не ее частная контора, а украинское государство», – подчеркнул политик.

А.ЯЦЕНЮК считает, что для выхода из этой ситуации необходимо формирование общей энергетической политики с Россией и Евросоюзом и создание энергетического консорциума между Украиной, Россией и ЕС.