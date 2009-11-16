Эксперт: РФ не откажется от обходных трубопроводов

Россия не откажется от строительства обходных газопроводов даже, если после президентских выборов в Украине отношения между странами улучшатся.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил заместитель генерального директора Центра политических технологий (РФ) Алексей МАКАРКИН.

«Я думаю, что Россия устала договариваться с разными украинскими властями и все таки хотела бы, чтобы основы экспортных трубопроводов были в обход транзитных государств. Это касается как Украины, так и Беларуси», - сказал А.МАКАРКИН.

Он отметил, что при том, что Россия является крупнейшим акционером «Белтрансгаза», она все равно продвигает «Северный поток».

«У руководства Росси есть четкое представление, что процесс поставки энергоносителей нужно диверсифицировать», - подчеркнул он.

А.МАКАРКИН уверен, что сейчас маловероятно, что появятся условия, при которых Россия откажется от строительства «Северного потока» и «Южного потока». По его словам, руководство России очень серьезно вложилось во все эти проекты и в результате смогло по двум этим газопроводам найти поддержку у западных партнеров – Италии и Германии.

«Отказываться от них Россия не собирается – для этого нет никаких стимулов. Могут быть финансовые проблемы, но они даже в кризис решаемы», - уверен он.

А.МАКАРКИН считает, что после введения в эксплуатацию новых газопроводов интерес европейцев к Украине уменьшится, но все равно какая-то часть газовых потоков будет идти через Украину.

«Если возникнет конфликтная ситуация – всегда будет альтернатива. Европейцы не против этих потоков, так как не хотят оказаться в кризисных ситуациях. В тоже время ЕС наряду с «потоками» рассматривает вопрос поставок из других источников, чтобы не оказаться в зависимости только от РФ», - сказал он.

По его мнению, именно для этого протежируется Набукко. Правда вопрос финансирования этого проекта и наличие ресурсной базы для него остается пока открытым, добавил А.МАКАРКИН.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Россия согласовала строительство «Южного потока» со всеми партнерами. 14 ноября Россия и Словения подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Южный поток». Ранее такие договора были подписаны с другими странами: Болгарией, Сербией, Венгрией и Грецией.

5 ноября т.г. правительства Швеции и Финляндии выдали компании «Nord Stream AG» разрешения на использование своих исключительных экономических зон (ИЭЗ) для прокладки морского газопровода «Северный поток» через Балтийское море.

20 октября Дания дала разрешение на строительство газопровода «Северный поток».